Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Rheinstraße - mit Sachschaden, aber ohne Verletzte

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Rheinstraße Ecke Deichstraße gegen 07.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, an denen Sachschäden entstanden, verletzt wurde niemand. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin übersah den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 41-jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der PKW des 41-Jährigen wurde daraufhin durch den Zusammenprall gegen den auf der Gegenspur befindlichen und verkehrsbedingt wartenden PKW eines 52-Jährigen geschoben. Der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell