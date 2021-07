Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 52-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Donnerstag bog ein 94-Jähriger aus Bockhorn gegen 08.30 Uhr mit seinem PKW auf das Gelände einer Firma in der Westersteder Straße in Neuenburg ab. Dabei übersah er eine auf dem Radweg fahrende bevorrechtigte 52-Jährige aus Zetel, die durch den Zusammenstoß stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

