Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall an der Abfahrt Jever-Zentrum ohne Verletzte, aber mit Sachschaden an den Pkw, die abgeschleppt werden mussten

Jever (ots)

Am Mittwoch, 14.07.2021, kam es an der Anschlussstelle Jever-Zentrum gg. 11:45 Uhr auf der Landesstraße 813 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Eine 30-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf fuhr von der Bundesstraße 210 die Abfahrt Jever-Zentrum und beabsichtigte in der Folge an der Einmündung nach links, auf die Landesstraße 813 in Fahrtrichtung Wangerland abzubiegen.

Hierbei übersah sie die von links kommende 71-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel Meriva. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss von der Unfallstelle entfernt werden. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell