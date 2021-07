Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Schortens

Schortens (ots)

Am Mittwoch, 14.07.2021, kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Leinestraße in Schortens. Der Fahrer eines Lkw rangierte in der Leinestraße und beschädigte ein Zaunelement eines Privatgrundstückes. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen zu kümmern. Eine Anwohnerin hörte zunächst den Knall, den der Zusammenstoß verursacht hatte, und konnte bei einem Blick aus dem Fenster nur erkennen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lastkraftwagen handelte. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0.

