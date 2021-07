Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Unfall auf der A 29 - Hinweise an die Polizei Schortens

Schortens (ots)

Am Montag, den 12.07.2021, ereignete sich auf der A 29 gegen 06.35 Uhr unmittelbar nach der Anschlussstelle Wilhelmshavener Kreuz in Fahrtrichtung Oldenburg ein Verkehrsunfall. Nach dem Versuch von dem Einfädelungsstreifen auf die rechte Fahrspur der Autobahn aufzufahren, kam es zu der Berührung zwischen dem Sattelauflieger eines 54-jährigen Fahrzeugführers und dem auf der rechten Fahrspur fahrenden Sattelzug. Am Auflieger entstand leichter Sachschaden. Der weitere Unfallbeteiligte, bei dem es sich um ein Kipper-Gepann handelt, setzte seine Fahrt fort. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Der Beteiligte sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens unter der Rufnummer 04461 984300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell