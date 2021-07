Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall an der Anschlussstelle der A 29 Varel-Bockhorn (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

Am Mittwoch befuhr ein 40-Jähriger aus Jade gegen 12.20 Uhr mit einem PKW Mitsubishi Space Waggon die Auffahrt der Anschlussstelle Varel-Bockhorn in Richtung Oldenburg. Zeitgleich befand sich eine 58-Jährige aus Edewecht mit ihrem PKW Mercedes in der Ausfahrt der Anschlussstelle aus Richtung Wilhelmshaven kommend. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit an Witterung und örtliche Gegebenheiten kam sie unmittelbar vor dem Schnittpunkt der Auf-und Abfahrt nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die dortige Berme und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW zusammen. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt, durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Varel-Borgstede aus den Fahrzeugen befreit und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme waren zwei Fahrzeuge des Polizei Varel und zwei des Autobahnpolizeikommissariates Oldenburg eingesetzt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren zudem zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Christoph 26 an der Unfallstelle. Die Sperrung der Auf-und Abfahrt wurde seitens der Autobahnmeisterei vorgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell