Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande ohne Verletzte, aber mit Sachschaden an den Pkw

Sande (ots)

Am Mittwoch, 14.07.2021, kam es auf dem Oldenburger Damm in Sande gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 77-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Astra sowie ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw VW fuhren in dieser Reihenfolge auf dem Oldenburger Damm hinter einem Muldenkipper her. Unmittelbar nach einer weißen durchgezogenen Mittellinie beabsichtigte der Fahrzeugführer des Opel Astra den Muldenkipper zu überholen. Hierbei übersah er, dass der hinter ihm fahrende Pkw-Führer bereits zum Überholvorgang ausgeschert hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell