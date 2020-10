Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Diebstahl aus Pkw gesucht

Hagen (ots)

Am Sonntag (11.10.2020) gegen 14:20 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Schülinghauser Straße. Nach Aussage des Zeugen hielt sich ein unbekannter Mann zunächst zu Fuß in der Straße auf, als er auf das Fahrzeug einer 21-Jährigen zuging und die Scheibe der Beifahrerseite einschlug. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine Geldbörse und flüchtete anschließend in Gehrichtung Büddingstraße.

Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben: 18-25 Jahre, 1,70 - 1,80 m, hagere Statur, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit beigem Kapuzenpullover und schwarzer Hose.

Das Kriminalkommissariat übernimmt nun die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Zeugenhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2166 bei der Polizei zu melden.

