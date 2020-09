POL-LIP: Lemgo. Geklauter Lexus wurde abgestellt.

Polizei Lippe

Mittwochabend stahlen bislang Unbekannte einen auf einem Grundstück am "Kleiner Schratweg" abgestellten schwarzen Lexus im Wert von zirka 90.000 Euro. Gegen 23:30 hörte der Eigentümer, wie der Motor seines Fahrzeugs gestartet wurde. Er begab sich auf die Straße und sah, wie der Lexus in Richtung des Laubker Weges davon fuhr. Einer der Täter lief fußläufig ebenfalls in diese Richtung. Der Eigentümer des Fahrzeugs nahm die Verfolgung auf und konnte noch sehen, wie der unbekannte Mann in den Lexus stieg und dieser in Richtung des Detmolder Weges verschwand. Offensichtlich wurde den Dieben der Wagen dann "zu heiß". Am frühen Donnerstagmorgen fanden Zeugen den gestohlenen Wagen auf einem Grundstück in der Straße Lehmkuhle. Einer der Diebe ist etwa 180 - 185 cm groß und hat eine sportliche Statur. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet. Wer Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat - insbesondere im Bereich der Laubke und des Detmolder Weges - wird gebeten, diese dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 mitzuteilen.

