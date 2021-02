Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim: Zeugen gesucht - Einbruch in Wohnung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, 25.02.21, zwischen 09.45 - 11.45 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Chemnitzer Straße in Bad Dürkheim ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume, durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen Schmuck. Wer hat in dem zweistündigen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Chemnitzer Straße gesehen? Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise: Tel. 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

