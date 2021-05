Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210505.4 Marne: Fahrt unter Drogeneinfluss

Marne (ots)

Dienstagabend hat eine Streife in Marne den Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Mann berauscht war. Zudem führte der Betroffene Drogen bei sich, die die Einsatzkräfte ihm abnahmen.

Um 21.30 Uhr überprüften Beamte auf dem Gelände einer Tankstelle in der Meldorfer Straße den Fahrer eines Mofas. Zwar gab der 21-Jährige an, weder Alkohol noch Drogen konsumiert zu haben, körperliche Anzeichen ließen jedoch auf Gegenteiliges schließen. Da der Dithmarscher einen Drogenvortest ablehnte, ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe bei ihm an. Bei der Durchsuchung des nach Cannabis riechenden Mannes entdeckte die Streife zudem Drogen und stellte diese sicher.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Merle Neufeld

