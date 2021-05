Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210505.2 Itzehoe: Fahrräder entwendet

Itzehoe (ots)

Zu Wochenbeginn haben Unbekannte in Itzehoe zwei Fahrräder entwendet. Eines davon nahmen die Diebe ohne Vorderrad mit - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Montag stahlen Unbekannte im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr aus dem Bereich hinter dem Media-Markt in der Otto-F.-Alsen-Straße ein schwarz-grünes Herrenrad von Pegasus, Zeitwert etwa 260 Euro. Das Bügelschloss, mit dem das Bike gesichert war, war ebenfalls verschwunden.

Am Folgetag entwendeten Diebe von den Fahrradständern am ZOB am Theodor-Heuss-Platz in der Zeit von 21.50 Uhr bis 22.05 Uhr ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Giant im Wert von 600 Euro. Allerdings nahmen die Täter nicht das gesamte Rad mit, sondern ließen das angeschlossene Vorderrad zurück. Als der Geschädigte sein Fahrrad abstellte, fielen ihm zwei männliche Personen auf, die sich im Nahbereich aufhielten. Ob diese für die Tat verantwortlich sind, ist unklar.

Zeugen, die in einem der Fälle sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

