POL-IZ: 210504.5 Itzehoe: 16-Jähriger lädt auf Spritztour ein

Itzehoe (ots)

Am Montagabend hat ein 16-Jähriger in Begleitung von drei Bekannten in Itzehoe eine Spritztour in einem Auto unternommen. Eine Streife beendete das Unterfangen und stellte diverse Verstöße fest.

Gegen 21.30 Uhr entdeckten Beamte in der Edendorfer Straße einen Toyota, von dem sie wussten, dass er nicht zugelassen und mit entwendeten Kennzeichen ausgerüstet sein sollte. Auf dem Gelände einer Tankstelle kontrollierten die Einsatzkräfte den Wagen und die Insassen. Auf dem Fahrersitz befand sich ein 16-Jähriger, der die Herkunft des Corollas nicht glaubhaft erklären konnte. Angeblich, so der Jugendliche außerdem, habe er nicht gewusst, dass die Kennzeichen gestohlen waren und dass das Fahrzeug keine Zulassung besaß. Auf Nachfrage räumte der Itzehoer ein, erst am Samstag einen Joint geraucht zu haben, ein durch ihn absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Die Polizisten ordneten daraufhin die Blutprobenentnahme bei dem jungen Mann an und stellten Marihuana und ein Messer sicher, was sie in dem Wagen entdeckten. Den Toyota schleppte ein Abschleppunternehmen auf seinen Hof, wo das Fahrzeug bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse verbleibt.

Den Beschuldigten übergaben die Beamten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Berechtigten und fertigten Anzeigen wegen diverser Verstöße. Die Begleiter des Beschuldigten gaben keine Auskünfte zur Herkunft des Autos und der Kennzeichen. Die Ermittlungen dauern an.

