Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210505.1 Kellinghusen: Portemonnaie-Diebstahl

Kellinghusen (ots)

Montagmittag ist es in Kellinghusen im Bereich eines Supermarktes zu einem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von 13.20 Uhr bis 13.50 Uhr hielt sich der Geschädigte bei Edeka An der Stör auf. Er suchte dort zuletzt den Info-Tresen auf und steckte hier sein Portemonnaie in die Hosentasche. Nachdem er sein Anliegen an der Information geklärt hatte, brachte er seine Einkäufe zu seinem Fahrzeug und im Anschluss den Einkaufswagen zu den dafür vorgesehenen Ständern. In dieser Zeit entwendete ein Dieb seine Geldbörse gänzlich unbemerkt aus der Hosentasche. Den Verlust durch Verlieren schloss der 40-Jährige aus, eine Absuche des Parkplatzes und im Markt verlief negativ.

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell