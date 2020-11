Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kripo sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen in Niestetal und Bad Wilhelmshöhe

KasselKassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe / Niestetal: Die Kasseler Kriminalpolizei sucht derzeit nach Zeugen von zwei Wohnungseinbrüchen, die sich am Freitag in Niestetal und am Samstag in Kassel-Bad Wilhelmshöhe ereigneten. In beiden Fällen waren Unbekannte während der Abwesenheit der Bewohner in die Wohnungen in Mehrfamilienhäusern eingebrochen. In Niestetal hatten die Einbrecher dabei hochwertigen Schmuck erbeutet. Ob beide Fälle auf das Konto ein und derselben Täter gehen, ist momentan noch unklar.

Der Einbruch in das Haus im Meisenweg in Niestetal-Heiligenrode hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitag zwischen 14:30 und 18:30 Uhr ereignet. Die Täter waren über eine Kellertür, die sie gewaltsam aufbrachen, in das Haus gelangt. Anschließend brachen sie auch die Wohnungstür zur Erdgeschosswohnung auf und suchten in mehreren Räumen nach Wertsachen. Nach Angaben der Bewohner fielen den Einbrechern mehrere hochwertige Schmuckstücke sowie eine größere Summe Bargeld in die Hände. Vermutlich flüchteten die Täter im Anschluss über ein Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zu dem Einbruch im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe war es am Samstag zwischen 15:45 und 18:00 Uhr in der Schloßteichstraße gekommen. Dort waren Einbrecher über die Balkontür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und hatten ebenfalls in mehreren Zimmern nach Wertsachen gesucht. Nach erster Einschätzung der Bewohner war offenbar nur ein kleinerer Bargeldbetrag abhandengekommen. Wohin die Täter anschließend flüchteten, ist nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu beiden Einbrüchen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden Fälle geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

