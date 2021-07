Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Schortens sucht Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 15.07.2021, gegen 22.00 Uhr, und Freitag, 16.07.2021, 05.30 Uhr, beschmierten der oder die Täter die Glasscheiben eines Schwimmbades in der Beethovenstraße großflächig mit rotem und weißem Sprühlack. Hinweise nimmt die Polizeistation in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 entgegen.

