Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der PSt. Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfall / Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am 05.10.20, 22.15 Uhr befuhr ein Rotenburger mit seinem Pkw Opel-Meriva die K 60 aus Richtung Bebra-Lüdersdorf kommend in Richtung Rotenburg. Auf dem sogenannten Dickenrück kam der Fahrer in der scharfen Rechtskurve bei schlechter Sicht sowie nasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und streifte mit der Fahrzeugseite die dortige Stahlschutzplanke. Gesamtschaden ca. 3.000,-- Euro.

Bebra- Am 05.10.20, 10.45 Uhr rollte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "In der Lache" leicht rückwärts und stieß hierbei gegen den linken Kotflügel eines geparkten Mitsubishi aus Rotenburg. Schaden ca. 1.000,-- Euro. Der Fahrer des BMW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Verursachers notieren.

Bebra- Ein Lkw-Fahrer aus Wehretal befuhr am 05.10.20, 07.30 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger die B 27 aus Richtung Bebra-Rautenhausen kommend in Richtung Bebra-Asmushausen. Eine Pkw-Fahrerin aus Nentershausen befuhr mit ihrem Nissan-Micra die B 27 in gleicher Richtung hinter dem Lkw-Fahrer. Im Bereich der Fahrbahnregelung 2+1 wollte die Pkw-Fahrerin den Lkw ordnungsgemäß links überholen. Während des Überholvorgangs bemerkte sie, dass sie es nicht schafft, das Lkw-Gespann innerhalb der Überholspur zu überholen. Als die Pkw-Fahrerin am Ende der Überholspur auf die Sperrfläche geriet, bremste sie und zog leicht nach rechts Hierbei stieß sie mit dem Heck gegen die hintere linke Beleuchtungseinheit des Anhängers. Gesamtschaden ca. 1.000,-- Euro. Die Verursacherin entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des vom Lkw-Fahrer festgestellten Kennzeichens konnte die Verursacherin ermittelt werden.

(Berichterstatterin: PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 1052031

