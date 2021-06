Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg und Schmallenberg:

In der Nacht zum Freitag hatten es unbekannte Täter auf mehrere Hotels in Winterberg und Schmallenberg abgesehen. Die Täter suchten gezielt nach Tresoren. In Winterberg hebelten die Täter auf der Straße "Am Kreuzsteinchen" eine Nebentür auf. Anschließend brachen sie einen Tresor im Küchenbereich auf und entwendeten einen etwa 60cm x 60cm großen Tresor aus einem Büro der Rezeption. In ein Hotel an der Orkestraße drangen die Täter auf bislang unbekannte Weise ein. Hier versuchten sie eine Bürotür aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der stabilen Bauweise. Aus der Küche entwendeten sie eine Induktionskochplatte.

In Schmallenberg gelangten die Täter vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Hotel am Rimberg. Um zum Safe im Empfangsbereich zu gelangen, brachen die Einbrecher drei Türen auf. In dem Tresorraum bemerkten die Täter dann vermutlich eine Videoüberwachung. Ohne Beute flüchteten sie aus dem Hotel. Ebenfalls keine Beute konnten die Einbrecher in einem Hotel an der Jagdhauser Straße machen. Zunächst scheiterten sie bei ihren Aufbruchsversuchen an einer Seiten- sowie Terrassentür. Als sie auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster aufhebelten, bemerkte das ein Gast. Die Frau sprach die beiden Männer an. Diese flüchteten daraufhin vom Hotelgelände. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: rote Basecap, helle Hose, kräftige Statur, etwa 1,80 Meter groß Täter 2: dunkel gekleidet, kleiner als Täter 1, schlanke Statur

Die Polizei fragt: Wem sind in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen an den angegangenen Hotels aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 oder die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

Schmallenberg: Ein Zeuge vertrieb in der Nacht zum Freitag einen Kiosk-Einbrecher auf der Straße "Im Ohle". Gegen 01.45 Uhr hörte der Mann ein lautes Klirren an dem Kiosk. Bei der Nachschau sah er einen jungen Mann. Dieser war mit einem Stein gegen die Fensterscheibe des Kiosks. Als der Zeuge den Täter ansprach, flüchtete dieser in Richtung der Bundesstraße 511. An dem Kiosk wurden zwei Fenster beschädigt. Eine direkte eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher blieb ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 22 Jahre alt; schlanke, sportliche Statur; dunkle Haare; schwarze Cap; schwarzer Pullover; Turnschuhe; circa 1,75 Meter groß Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell