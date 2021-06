Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau mit weißen Kleid gesucht

Sundern (ots)

Wegen einer möglichen Unfallflucht mit einem verletzten Kind sucht die Polizei nach Zeugen sowie nach einer Frau mit einem weißen Kleid. Nach Angaben eines elfjährigen Jungen, wollte dieser am 17. Juni um 17.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Grünewaldstraße überqueren. Hierbei sei es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Auto gekommen. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto fuhr nach Angaben des Jungen weiter. Zwischenzeitlich meldete sich ein unbeteiligter Zeuge bei der Polizei. Zur Unfallzeit sah er ein Kind auf der Straße liegen. Mit dem Kind sprach eine Frau. Die Frau trug ein weißes Kleid und fuhr vermutlich einen braunen Kleinwagen. Zur weiteren Sachverhaltsklärung bittet das Verkehrskommissariat die Frau sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zudem werden weitere Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen am Donnerstag, den 17. Juni auf der Grünewaldstraße machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

