Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht mit verletzter Fußgängerin

Winterberg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 17. Juni auf der Poststraße sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach ersten Erkenntnissen querte eine 67-jährige Fußgängerin gegen 09 Uhr die Poststraße in Höhe des DAK-Gesundheitszentrums. Als gleichzeitig ein Auto rückwärts vom Parkplatz des Gesundheitszentrums auf die Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die Winterbergerin. Nach dem Unfall fuhr das Auto weiter und flüchtete in Richtung der Straße "Am Ring". Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen SUV mit HSK-Kennzeichen handeln. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell