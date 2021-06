Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung an Kirche

Medebach (ots)

Am Sonntagabend wurde der Polizei in Medebach eine Sachbeschädigung an einer Kirche an der Schulstraße gemeldet. Hier wurde ein Handlauf beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag und Sonntag. In letzter Zeit soll das Gelände in diesem Bereich häufiger verunreinigt worden sein. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell