Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/Olsberg (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde am Sonntag versucht in drei Objekte in Oeventrop einzubrechen. Betroffen waren zwei Wohnungen in der Straße Glösinger Feld und eine Wohnung der Straße Dickert. Der unbekannte Täter versuchte Keller- oder Nebentüren aufzuhebeln. Es liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Olsberg:

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Sonntag in eine Schule in der Paul-Oventrop-Straße ein. Es wurden mehrere Fensterscheiben zerstört und Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

