Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit 98 km/h in geschlossener Ortschaft

Sundern (ots)

Am Donnerstag kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer an der B 229 in Hövel. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft wurde ein Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h gemessen. Die Beamten konnten den Fahrer in Beckum anhalten und kontrollieren. Den 46-jährigen Mann aus Balve erwartet nun ein dreistelliges Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Ebenfalls am selben Nachmittag wurde ein 42-jähriger Mann mit seinem LKW außerhalb geschlossener Ortschaft bei erlaubten 50 km/h mit 82 km/h gemessen. Der Niederländer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe entrichten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell