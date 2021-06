Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Blaulicht unterwegs

Meschede (ots)

Am Samstagabend meldeten Zeugen gegen 23.50 Uhr ein auffälliges Auto welches mit Blaulicht und hoher Geschwindigkeit auf der L 743 in Richtung Freienohl unterwegs war. Der Wagen fuhr sehr dicht auf und überholte mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug. Das Auto konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten in Freienohl angehalten und kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnten der 23-jährige Fahrer aus Meschede und sein 24-jähriger Beifahrer aus Meschede angetroffen werden. Im Fahrzeug wurden eine Blaulichteinrichtung und ein Schlagstock gefunden. Beides wurde gemeinsam mit dem Fahrzeug und dem Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell