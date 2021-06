Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Und wieder drei Fahrverbote

Brilon (ots)

Geschwindigkeit ist Killer Nr. 1 auf unseren Straßen. Deshalb geht die Polizei konsequent gegen Raser vor. Leider zeigen die Kontrollen, dass einige Autofahrer weiterhin rücksichtslos auf den Straßen unterwegs sind. Durch die Raserei gefährden sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch die Gesundheit unbeteiligter Menschen. Wie bereits berichtet, kontrolliert die Polizei hierbei auch häufig die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 7 im "Rösenbecker Loch". So auch am Montagnachmittag. Bei der Kontrolle des Verkehrsdienstes fielen drei Autofahrer besonders negativ auf. Bei erlaubten 70 km/h wurde ein 32-jähriger Briloner mit 128 km/h gemessen. 123 und 118 Km/h lauteten die weiteren Tageshöchstwerte. Die drei Fahrer erwarten Fahrverbote, Punkte in Flensburg und dreistellige Bußgelder. Insgesamt zählte der Verkehrsdienst zehn Geschwindigkeitsverstöße.

