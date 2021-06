Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkeis (ots)

Eslohe: In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Hotel an der Südstraße ein. Zwischen 23 Uhr und 06.45 Uhr stiegen die Einbrecher vermutlich über eine Mülltonne in ein Küchenfenster. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell