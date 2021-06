Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisiert gegen Schranke

Meschede (ots)

Alkoholisiert fuhr ein Rollerfahrer am Mittwochabend gegen eine Schranke am alten Steinbruch in Berge. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Gegen Mitternacht wurde die Polizei zur Straße "Zum Feisberg" gerufen. Der 32-jährige Rollerfahrer hatte sich nach dem Unfall schwerverletzt zu der Anschrift begeben und um Hilfe gebeten. Nach ersten Erkenntnissen war der Mescheder mit seinem Kleinkraftrad auf einer Zufahrtsstraße zum Steinbruch gegen eine geschlossen Schranke gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Roller keinen gültigen Versicherungsschutz besitzt und der Mann den 50er-Roller ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Zudem rochen die Beamten eine Alkoholfahne. Ein Schnelltest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Fahrer räumte zusätzlich den Konsum von Cannabis ein. Im Krankenhaus wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mescheder wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell