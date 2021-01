Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210122-5-pdnms Zeugenaufruf, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am Mittwoch, 13.01.21 kam es in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 12.42 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein goldfarbener VW Tiguan, der auf einem Parkstreifen in der Gardelander Straße in Höhe des Edeka-Marktes ordnungsgemäß abgestellt wurde, wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. In der angegebenen Zeit rangierte ein LKW auf dem Gelände. Dadurch staute es sich der Verkehr auf der Gar-delander Straße. Möglicherweise wurde der Schaden durch den rangierenden LKW verursacht. Daher werden Zeugen, die sich in der Fahrzeugschlange befunden haben und die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhaltes geben können, gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04321/9451111 zu melden.

