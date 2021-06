Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Fahrkartenautomat in Linsburg aufgebrochen Linsburg, am 10.06.2021 gegen 00:00 Uhr

Hannover (ots)

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, den Fahrausweisautomaten am Bahnhof Linsburg mit einem unbekannten Einbruchwerkzeug aufzubrechen. Die Geldkassette befand sich bei Eintreffen der Polizei noch im Automaten. Der Automat selbst war nicht mehr betriebsfähig. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um sachdienliche Hinweise von Zeugen, die möglicherweise laute Werkzeuggeräusche oder ortsfremde Personen oder Fahrzeuge nicht nur zum Tatzeitpunkt, sondern auch zeitlich vorher, wahrgenommen haben.

