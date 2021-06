Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bei Zaunstreichen bestohlen.

Altena (ots)

Dreister Diebstahl

Eine Geschädigte strich am gestrigen Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, einen Zaun in der Feldstraße 7 bei einer Bekannten. Sie hatte ihre Handtasche auf der Fensterbank des dortigen Hauses abgelegt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein junger Mann gegen 10:30 Uhr die Handtasche öffnete und aus dieser eine weitere, kleinere Handtasche stahl. Nach dem Diebstahl flüchtete der Täter bislang unerkannt in Richtung Innenstadt. Personenbeschreibung: 18-20 Jahre alt / ca. 175-180cm groß /dunkle Kapuzenjacke / dunkle Jogginghose / weiße Schuhe / schmale Statue Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Altena erbeten.

