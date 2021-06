Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Freibad-Einbrecher flüchten mit Saunadorf-Golf

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in das Familienbad am Nattenberg eingebrochen und haben ein Saunadorf-Fahrzeug gestohlen. Zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, kurz nach 6 Uhr, hebelten sie Türen auf, schlugen Scheiben ein und brachen einen Zigaretten auf. Sie durchsuchten den Kassenbereich. Ob sie dort Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Jedenfalls erbeuteten sie in einem der Büros einen Fahrzeugschlüssel für einen Saunadorf-Golf, der nebenan parkte. Mit dem Wagen bretterten sie einmal quer über die Liegewiese, brachen ein Tor auf und fuhren davon. Der graue Golf hat das amtliche Kennzeichen MK-SL 72 und trägt eine große, rote Aufschrift "Saunadorf". Da der Tank fast leer war, müssen die Täter relativ schnell getankt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

