Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Hundeschule und Diebe am Grab

Letmathe (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchen zunächst über die Eingangstür der Hundeschule am Steltenberg in das Objekt zu gelangen. (Tatzeit: 21.06.201, ,03:13 Uhr, auslösen der Alarmanlage) Dieser Versuch schlug fehl. Daraufhin schlagen der/die Täter ein Fenster ein und verschaffen sie so Zugang zum Objekt. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Innerhalb der letzten vierzehn Tage stahlen unbekannte Diebe eine Skulptur eines Grabes vom Friedhof am Dümpelacker.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Dieben nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell