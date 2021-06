Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lüdenscheid Trickdiebinnen unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Einer 86-jährigen Seniorin wird am gestrigen Mittag, gegen 12:26 Uhr, in einer Drogerie an der Altenaer Straße durch zwei Trickdiebinnen die Geldbörse aus ihrem Einkaufsbeutel entwendet. Eine der beiden Damen spricht die Seniorin an, diese wird abgelenkt und die zweite Täterin stiehlt der Geschädigten die Geldbörse aus dem Einkaufsbeutel. Täterbeschreibung: Zwei weibliche Personen. Eine der Personen ist blond und mit einer blauen Bluse, sowie mit einer beigen Jacke bekleidet Die zweite Person ist schwarz haarig und mit einer Jeans Jacke, sowie mit einem weißen Kleid bekleidet. Die Täterinnen entfernen sich nach dem Diebstahl in unbekannte Richtung. (boro)

