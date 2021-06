Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Taschendiebe!

Iserlohn/Hemer (ots)

Hemer/Iserlohn

Die Taschendiebe waren am Montag in Iserlohn und Hemer unterwegs. Gegen 10.30 Uhr wurde eine 68-jährige Iserlohnerin beim Einkaufen in einem Discounter am Schapker Weg bestohlen. Ihr Portemonnaie steckte in ihrer Handtasche. An der Kasse wurde sie angerempelt. Vermutlich nutzte eine unbekannte Person diese Gelegenheit, in die Handtasche zu greifen und die Geldbörse heraus zu ziehen. Als sie bezahlen wollte, stand die Tasche auf und die Geldbörse war weg. Eine Stunde später erwischte es einen 73-jährigen Kunden eines Discounters an der Friedrichstraße. Er trug eine Umhängetasche. An der Kasse bemerkte er, dass seine Herrengeldbörse nicht mehr in der Tasche steckte. Er hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht.

Gegen 11.50 Uhr betrat eine 85-jährige Iserlohnerin einen Discounter an der Hauptstraße in Hemer. Sie hängte ihren Rucksack um die Griffstange des Einkaufswagens. Als sie gegen 12.20 Uhr zur Kasse ging, stand der Reißverschluss der Vordertasche auf und die Geldbörse war weg. Sie hatte während des Einkaufs keine verdächtige Beobachtung gemacht.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben vor allem in heimischen Discountern: Kunden sollten ihre Geldbörsen oder andere Wertgegenstände unbedingt dicht am Körper tragen - am besten, in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Den Einkaufsbeutel, Handtasche oder Rucksack mitsamt Geldbörse an den Wagen zu hängen oder in den Drahtkorb zu stellen, ist die schlechteste Lösung. Niemand behält während des Einkaufs seine Taschen immer im Blick. Sekunden der Unaufmerksamkeit, vielleicht sogar ausgelöst durch ein Ablenkungsmanöver, genügen den Tätern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell