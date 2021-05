Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots)

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen an der Ecke Richard-Wagner-Straße/Logenstraße einen Fußgänger übersehen und ihn angefahren. Der 71-jährige Passant wollte gerade an der Fußgängerampel bei Grünlicht die Logenstraße überqueren, als der SUV aus der Richard-Wagner-Straße nach links abbog und ihn erfasste.

Der 71-Jährige zog sich diverse Verletzungen zu und musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Warum der 56-jährige Autofahrer den Fußgänger übersah, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. |cri

