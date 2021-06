Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bußgelder, Punkte und auch eine Anzeige

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Verkehrskontrolle hat die Polizei am Samstagnachmittag auf der B48 im Bereich Hochspeyer durchgeführt. Eine Stunde lang wurden in Höhe der Jugendherberge im 50er-Bereich die Geschwindigkeiten der vorbeikommenden Fahrzeuge gemessen, die in Richtung Johanniskreuz unterwegs waren. In dieser Zeit passierten 30 Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon 15 Motorräder. Insgesamt fünf Fahrer waren zu schnell, darunter zwei Biker. Sie wurden mit 74 und 87 km/h gemessen - das bedeutet für die Fahrer: Bußgelder zwischen 70 und 200 Euro sowie jeweils ein Punkt in der Verkehrssünderdatei.

Bei den Kontrollen der Fahrzeuge ergaben sich allerdings weitere Kritikpunkte. Neben zwei kostenpflichtigen Verwarnungen und drei Mängelberichten erhielt ein Motorradfahrer auch noch eine Anzeige, weil er an seiner Maschine den sogenannten DB-Eater ausgebaut hatte, was eine nicht zulässige technische Manipulation darstellte. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell