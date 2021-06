Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: ...und wieder ein E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, dem 19.06.2021, wurde am späten Nachmittag in der östlichen Innenstadt der 17-jährige Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Bei ihm wurden die typischen Auffälligkeiten aktuellen Drogenkonsums festgestellt. Darauf angesprochen räumte er auch ein, dass er Mitte der Woche zuletzt Marihuana geraucht hatte. Aus diesem Grund musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem noch Reste des Betäubungsmittels nebst Zubehör. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. |be

