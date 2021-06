Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller geklaut

Kierspe (ots)

In der Nacht zum gestrigen Montag, wurde einem 30 jährigen Geschädigten sein Peugeot Viva City Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 939PSJ vom Klaus-Lamberts-Weg gestohlen. Dieses Krad stand verschlossen in Höhe Haus Nr. 6. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. (cris)

