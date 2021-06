Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin beklaut

Menden (ots)

Am gestrigen Mittag, zwischen 12 Uhr - 12:30 Uhr, befand sich eine 72 jährige Lendringserin in einem Supermarkt Zum Eiswerk. Sie hatte ihre Handtasche am Rollator befestigt. Nach dem Einkauf, an der Kasse, stellte sie fest, dass unbekannte Diebe ihre Handtasche geöffnet und ihr Portemonnaie daraus gestohlen hatten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell