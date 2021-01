Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Polizeistreife aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.1.2021 fiel einer Polizeistreife gegen 0.15 Uhr auf der Rottmannstraße in Ahlen ein unsicher, ohne Licht fahrender Fahrradfahrer auf. Die Beamten hielten den 39-Jährigen an und nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahr. Daraufhin führte der Ahlener einen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Da der Wert über dem Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, ließen die Polizisten dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnehmen.

