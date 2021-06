Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blauer Ford nach Unfallflucht gesucht

Medebach (ots)

Nach einer Unfallflucht am 18. Juni in Oberschledorn sucht die Polizei nach einem blauen Pkw. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Ford Fusion. Um 08.35 Uhr fuhr eine 59-jährige Autorfahrerin über die Grafschafter Straße in Richtung Medebach. Als der blaue Ford aus der Petrus-Cramer-Straße nach links auf die Grafschafter Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Ford wurde hierbei an der vorderen rechten Seite beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete das Auto mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Medebach. An dem blauen Ford Fusion waren HSK-Kennzeichen angebracht. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

