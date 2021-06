Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aggressives Pärchen greift Polizisten an

Gelsenkirchen (ots)

Als Beamte in der Nacht am Sonntag dem 13.06.2021 um 00:50 Uhr zu einem Einsatz "Schlägerei" auf der Cranger Straße in Gelsenkirchen-Erle gerufen werden, treffen diese am Einsatzort einen 27-jährigen Gelsenkirchener an, der bereits für zwei Körperverletzungsdelikte im Bereich des kleinen Verbindungsweges zwischen Cranger Straße und Heistraße in dieser Nacht in Frage kam. Im Rahmen der Kontrolle versuchte dieser unvermittelt einen der eingesetzten Beamten durch einen Kopfstoß zu verletzen. Als der Angreifer daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, griff dessen 28-jährige Lebensgefährtin einen der Beamten an. Sie schlug und kratzte den Beamten, um die Fesselung ihres Lebensgefährten zu verhindern. Der Beamte erlitt hierdurch oberflächliche Kratzwunden u.a. im Gesichts- und Halsbereich, verblieb jedoch dienstfähig. Gemeinsam mit den unterdessen eingetroffenen Unterstützungskräften wurde das Pärchen gefesselt und in das Zentralgewahrsam Gelsenkirchen eingeliefert. Die Beiden erwarten nun Strafverfahren wegen insbesondere Widerstand, versuchter Gefangenenbefreiung, Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte sowie Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell