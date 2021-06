Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag dem 11.06.2021 um 12:15 Uhr befuhr eine 27-jährige Gelsenkirchenerin die Florastraße in Richtung Herne-Wanne. An der beampelten Kreuzung Florastraße / Skagerrakstraße rannte, für die Pkw-Führerin plötzlich und unerwartet, ein siebenjähriger Junge vor ihr über die Fahrbahn. Nach Zeugenangaben zeigte die Fußgängerampel hierbei für das Kind Rot, die Ampelanlage für den Fahrzeugverkehr in Richtung Wanne Grünlicht. Die sofort eingeleitete Notbremsung der Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, jedoch abmildern. Das Kind zog sich hierbei eine Schwellung an der Stirn zu. Es wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik transportiert, wo es zur Beobachtung verblieb. An dem Pkw entstand kein sichtbarer Schaden. Der Bereich der Florastraße wurde für die Unfallaufnahme 30 Minuten in Fahrtrichtung Wanne gesperrt. Der Fahrzeugverkehr in diese Richtung wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell