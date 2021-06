Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Marienhagen - Lkw beschädigt Haus

Hildesheim (ots)

Duingen (ni) - Am 31.05.2021, gegen 11:05 Uhr, befährt ein LKW mit Anhänger die Lübbrechtser Straße und biegt links auf die Hauptstraße (B240) in Richtung Eschershausen ab. Dabei stößt der Anhänger, der mit Spannbetonteilen beladen gewesen sein soll, gegen die dortige Hausfassade. Dadurch werden mehrere Klinkersteine beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grünen LKW gehandelt haben. Vom mitgeführten Anhänger ist vom Kennzeichen lediglich "WST -" bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

