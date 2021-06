Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Neuer Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Hildesheim - Polizeioberrat Cord Stünkel verstärkt das Führungsteam

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Seit dem 01.06.2021 hat die Polizeiinspektion Hildesheim einen neuen Leiter Einsatz. Polizeioberrat Cord Stünkel tritt die Nachfolge von Polizeidirektor Peter Girschik an, der bereits Ende Februar in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.

Inspektionsleiter Michael Weiner führte den 47-jährigen Cord Stünkel, der in der Region Hannover wohnhaft ist, im kleinen Kreis heute in sein neues Amt ein.

In seiner Funktion als Leiter Einsatz unterstehen Herrn Stünkel nun die Einsatz- und Streifendienste der Stadt Hildesheim und der Autobahn, die Innenstadtwache, die Verfügungseinheit, der Sachbereich Verkehr, der Sachbereich Allgemeine Gefahrenabwehr/Umweltschutz sowie der Fachbereich Führungs- und Einsatzmittel.

Cord Stünkel versah seinen Dienst in den letzten 20 Jahren in der Polizeidirektion Hannover, wo er zahlreiche Führungsfunktionen wahrnahm. In der Polizeiinspektion Hannover West war er zwischen 2004 und 2015 zunächst als Einsatzführer in der Verfügungseinheit, anschließend als Ermittlungsführer im ermittelnden Bereich und zuletzt als Leiter der Verfügungseinheit eingesetzt. Unterbrochen wurde dieser Zeitraum durch eine einjährige Tätigkeit als Sachbearbeiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Burgdorf.

Von 2015 bis 2017 absolvierte Herr Stünkel erfolgreich das Masterstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen bzw. an der Deutschen Hochschule der Polizei. Anschließend versah POR Stünkel für ein Jahr Dienst im Dezernat Einsatz/Verkehr in der Polizeidirektion Hannover, wo er u.a. als Leiter der Lage- und Führungszentrale fungierte.

Ab 2018 war POR Stünkel zunächst mit der Aufgabe als Leiter Einsatz und anschließend mit der Abwesenheitsvertretung als Leiter der ehemaligen Polizeiinspektion Hannover-Mitte betraut. Ab Juli 2020 leitete er nach einer Umstrukturierung das Polizeikommissariat Hannover-Mitte. Weiterhin war POR Stünkel im Nebenamt Abteilungsführer in einer Einzeldienstabteilung mit vier Hundertschaften (2018-2021) und konnte in diesem Zusammenhang viel Erfahrung bei der Bewältigung von Versammlungslagen oder Fußballeinsätzen sammeln.

"Ich begrüße POR Cord Stünkel als neuen Leiter Einsatz ganz herzlich. Er hat einen großen Erfahrungsschatz in der Bewältigung und Leitung von Einsätzen und in der Leitung von großen Dienststellen. Er ist ein absoluter Gewinn für uns. Cord Stünkel ist mir über mehrere Jahre persönlich bekannt. Herausragend sind seine menschlichen Qualitäten und seine Rollenklarheit in den unterschiedlichsten Situationen", sagte Michael Weiner.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell