Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (LÖ)

Am Montag, den 31.05.2021, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 444, zwischen den Ortschaften Nettlingen und Grasdorf, zu einem schweren Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 19-jähriger Mann aus Peine mit seinem Motorrad die Strecke aus Richtung Nettlingen kommend. Hier kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Vorderreifen nach Rechts auf den geschotterten Seitenstreifen. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Beim Sturz auf die Fahrbahn prallte der junge Motorradfahrer zunächst gegen ein Verkehrsschild und schlitterte anschließend weiter in den angrenzenden Straßengraben. Der Peiner wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und musste durch alarmierte Rettungskräfte in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert werden. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam auf Grund der Bergungsmaßnahmen des Fahrzeuges lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen.

