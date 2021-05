Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze: Versuchter Diebstahl eines Katalysators in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pie). Am Montag, den 31.05.2021, kam es in der Zeit von ca. 00:15 Uhr bis ca. 00:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in 31036 Eime zu einem versuchten Diebstahl eines Katalysators. Unbekannte Täter versuchten den Katalysator eines geparkten Mercedes mittels Winkelschleifer zu entfernen. Die Täter wurden jedoch bei der Tatausführung gestört, wodurch es nicht zur Vollendung des Diebstahls kam.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell