Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze: Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer in Elze

Hildesheim (ots)

Elze (pie). Am Sonntag, den 30.05.2021, gegen 18:05 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer in 31008 Elze. Der 64-jährige Fahrer eines Motorrads befuhr die Auffahrt zur Bundesstraße 3 von der Straße "Zum Königsstuhl" kommend in Richtung Alfeld. Im Verlauf einer Rechtskurve der Auffahrt kam der 64-jährige Elzer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der Leitplanke. Die hierbei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass der 64-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Die Auffahrt zur Bundesstraße 3 war zur Unfallaufnahme bis ca. 21:45 Uhr gesperrt.

