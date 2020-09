Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stark alkoholisierter Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Ladenbesucher hat am Montagnachmittag einen Mann in einem Geschäft in der Zollamtstraße bei einem Diebstahl beobachtet.

Der Beschuldigte steckte sich eine Flasche Wodka in den Hosenbund und wollte das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen. Der 41-jährige Zeuge hielt den Mann fest bis die Polizei eintraf.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde noch ein Teppichmesser gefunden. Da die Identität des Mannes vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, nahmen die Beamten ihn mit zur Dienststelle.

Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 2,38 Promille. Nach Feststellung und Aufnahme seiner Personalien konnte er wieder gehen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell