Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Donnerstag (16. Juli), zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Pkw ein, der an der Straße Am Ohof abgestellt war. Aus dem Inneren wurden ein MP3-Player sowie Tabakwaren entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde der danebenstehende Wohnwagen ebenfalls aufgebrochen und durchwühlt. Ob aus diesem Gegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

